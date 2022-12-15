Kiracısına gece yarısı müzik dinleterek kabusu yaşatan o ev sahibi konuştu | Video
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Bursa’nın İznik ilçesinde "kiracısı evden çıksın" diyerek baca boşluğundan müzik dinlettiren ev sahibi konuştu. Ev sahibi Tenzile Bulunmuş, “1 Ağustos’ta sözleşmeleri bitti ve kiramı ödemiyorlar. Evden çıkmaları için bu yola başvurdum” dedi.
Kiracının evden çıkması için başvurduğu yöntemi de anlatan Tenzile Bulunmuş, "Ben aldığım kira ile geçiniyorum. Ancak ödemedikleri ve istediğim fiyatı vermedikleri için mağdur oldum. Şimdi televizyonu evin içinde gezdiriyorum. Oradan aşağı ses veriyorum. 4 çocukları var kapıları çarparak rahatsızlık veriyorlar. Artık yıldım. Baca duvarını delerek oradan aşağı müzik veriyorum. Benim evde bana zulüm ediyorlar. Kapıları tekmeliyorlar. 'Yapmayın, etmeyin' dedikçe kapıyı yüzüme örtüyor. Dilerim Allah'tan iki yakası bir araya gelmesin. Rahat yaşantısı olmasın. Evimden çıksın gitsin istiyorum" dedi.