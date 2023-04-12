Kiracısını darbettiği öne sürülen ev sahibine 24 yıla kadar hapis istemi | Video 12.04.2023 | 13:20 BAKIRKÖY'de kira zammını kabul etmeyen kiracısı Guldzhakhan Krıtckaıa'ya ve misafirine küfrederek çatalla saldırdığı öne sürülen ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in 24 yıla kadar hapsi istendi. Bilik savunmasında, Buzdolabında çok sayıda eşya vardı, fazlalıkları yere attım. Misafir olan Nadir Övünç kırılmış camların üzerine bilerek bastı dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mehmet Cengiz Bilik'in kiraya verdiği dairesine geçen sene yüzde 100'ün üzerinde kira artışı yapmak istediği ve kiracısı olan Guldzhakhan Krıtckaıa'nın bu duruma itiraz etmesi üzerine şiddet uygulayarak evden çıkarmaya çalıştığı yer aldı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Cengiz Bilik'in 2 kişiyle birlikte, kiracısı Guldzhakhan Krıtckaıa'nın oturduğu eve geldiği, 'Sana verdiğim süre doldu. Evimi boşalt' dediği, evde bulunan Guldzhakhan Krıtckaıa ve misafiri Nadir Önüç'ün ise kira zammına itiraz ederek evden çıkmayacağını kontratı olduğunu söylediği, bunun üzerine Bilik'in, kiracısı Guldzhakhan Krıtckaıa'ya şiddet uygulayarak evden çıkarmaya çalıştığı aktarıldı. Ev sahibi Bilik'in küfür ve hakaretlerde bulunduğu Guldzhakhan'a çatalla çok sert vurduğu, Nadir Önüç'ün araya girmeye çalışırken Bilik ve kimliği tespit edilemeyen diğer şüpheli tarafından yere yatırılarak darbedildiği öğrenildi. Bilik, Önüç'ün ağzına ve kafasına çatalla birçok kez sert biçimde vurdu. Guldzhakhan'ın polisi çağırması üzerine şüphelilerden biri kaçarken, Mehmet Cengiz Bilik kiracısının evindeki eşyaları, buzdolabındaki kavonozlu ürünleri üzerlerine fırlattı. Müştekiler kendilerine küfür, hakaret ve tehdit söylemlerinde bulunan Mehmet Cengiz Bilik tarafından yaralandı. Ayrıca iddianamede Guldzhakhan Krıtckaıa'ya ait aktif kullanmakta olduğu su ve elektrik sayacını sökerek çaldığı yer aldı. Bilik'in, Guldzhakhan Krıtckaıa'nın kiracı olarak oturduğu eve izinsiz girmeye çalıştığı da belirtildi.Mehmet Cengiz Bilik'in tesisatçı olarak bildiği Turan ve tanımadığı bir kişiyle birlikte Guldzhakhan Krıtckaıa'nın oturduğu eve geldiğini anlatan Nadir Önüç, Ev sahibi evin boşaltılmasını istedi. Kabul edilmeyince 'Ben şimdi senin suyunu, elektriğini keseceğim' dedi. Elinde sonradan çatal olduğunu anladım. Guldzhakhan'n kolundan tutup iterek içeri girdi. Elindeki çatalla Guldzhakhan'nın göğsüne vurdu, küfretti. Mehmet Cengiz Bilik ilk bağırdığında Turan isimli şahıs oradan ayrıldı. Ancak Bilik ve diğer şahıs benim üzerime saldırdı, darp ve küfretti. Evin içerisinde bulunan bir sürü eşyayı ve buzdolabında bulunan eşyaları fırlattı. 'Ben mal sahibiyim, istediğim gibi davranırım. İstediğiniz yere şikayet edin, polisi de çağırın, gelsin' şeklinde söylemlerde bulundu dedi.Mehmet Cengiz Bilik ise ifadesinde ikamete girerek buzdolabını kontrol etmek amacıyla açtığını çok sayıda eşya gördüğünü ve fazlalıkları yere attığını söyledi. Nadir Önüç'ün kırılmış kavanozların üstüne bilerek bastığını ifade eden Bilik, darpta bulunmadığını, çatalla saldırma iddialarının iftira olduğunu belirtti.İddianamede Nadir Önüç ve Guldzhakhan Krıtckaıa'nın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte yaralandıkları kaydedildi.Olay günü ikametine girildiğinde yerde çok sayıda cam kırıklarının olduğu, yatak odası kapısının menteşesinin çıkmış ve kapısının eğik olduğu, ayrıca kahve makinesinin yerde kırık vaziyette olduğu tespit edildi.İddianamede ayrıca dosyaya giren görüntülerde Mehmet Cengiz Bilik'in evin içerisinde bağırıp çağırdığı, buzdolabından aldığı içerisi dolu cam kavanozları fırlatarak kırdığı, evin içerisinin cam parçaları ile dolduğu ve oluşan yaralanmalar neticesinde ev içerisinde kan izlerinin olduğu belirtildi.Cumhuriyet savcısı Bilik'in 'Kasten yaralama', 'Hakaret', 'Silahla tehdit', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından toplamda 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapsini talep etti.