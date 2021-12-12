Kiraladığı aracı teslim etmeye giden çift, İETT otobüsünün çarpmasıyla takla attı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:01
00:15
Aydın'da uyuşturucu operasyonu | Video 12.12.2021 | 13:42
03:47
Apartman boşluğunda bulunan ceset, polisi harekete geçirdi | Video 12.12.2021 | 13:28
01:00
İzmir’de 23 hükümlü helikopter destekli operasyonla yakalandı | Video 12.12.2021 | 13:28
00:54
04:14
03:01
02:10
03:30
Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi | Video 12.12.2021 | 12:39
00:23
Köpeklerden kaçan vaşak, ağacın tepesine tırmandı | Video 12.12.2021 | 12:39
01:55
00:51
Vaşak, yol ortasında görüntülendi | Video 12.12.2021 | 12:36
02:19
Sultangazi'de bir kişi siteyi kundaklamaya çalıştı | Video 12.12.2021 | 12:36
00:38
Sultangazi'deki öğrenci kavgaları kamerada | Video 12.12.2021 | 12:36
02:02
Kars’ta Sibirya soğukları etkili oluyor | Video 12.12.2021 | 12:26
01:25
Yüksekova'da yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü! | Video 12.12.2021 | 12:30
02:38
Altın tepside baklava'nın fiyatı dudak uçuklattı! | Video 12.12.2021 | 12:06
00:15
00:23
Domuz sürüsü az kalsın faciaya neden oluyordu | Video 12.12.2021 | 12:20
00:42
Buzlanan yolda takla attı: 1 yaralı | Video 12.12.2021 | 12:04
İngiltere'de yaşayan Türk çift, Pendik'te kiraladıkları aracı teslim etmeye giderken kaza yaptı. İETT otobüsünün çarptığı araç takla atarken kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, Pendik Ankara Caddesi'nde saat 09.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İngiltere'den Türkiye'ye gelen Türk çift, kiraladıkları 34 DLC 740 plakalı otomobili teslim etmek üzere Kurtköy'e geldi. Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan araç, sinyallerini yakarak yolun sağına yanaşmak istedi. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde olan 34 JB 5269 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü önündeki aracı fark edemeyerek otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan Türk çift, yakındaki benzin istasyonu çalışanları tarafından araçtan çıkarıldı. Çevredekiler polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.