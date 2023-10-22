Video Yaşam Kiraladıkları otomobillerin lastiklerini çalan şüpheliler kamerada | Video
Kiraladıkları otomobillerin lastiklerini çalan şüpheliler kamerada | Video

Kiraladıkları otomobillerin lastiklerini çalan şüpheliler kamerada | Video

22.10.2023 | 10:03

İstanbul'da kiraladıkları otomobillerin lastik ve jantlarını çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yaklaşık 10 gün içinde 64 lastik ve jant çaldığı tespit edildi. Şüphelilerin otomobillerin lastiklerini eski lastiklerle değiştirdikleri anlar kameralara yansırken, iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da polise başvuran araç kiralama şirketi yetkilileri, kiraladıkları otomobillerinin lastiklerinin değiştirilerek çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri başlattıkları soruşturmada kiralanan otomobillerin lastik ve jantlarının kötüleriyle değiştirilerek çalındığını tespit etti. Bazı olaylarda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Tespit edilen bir eve yapılan baskında şüpheliler Yunus A.(24) ile Berat B.(25) gözaltına alındı.

Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerin 16 farklı araca ait 64 lastik ve jant çaldığı tespit edildi. Bu lastikler şüphelilerin deposunda ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada | Video 06:25
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada | Video 22.10.2023 | 11:12
Otomobili parçaladı, arkadaşı da telefonla kayıt aldı | Video 00:32
Otomobili parçaladı, arkadaşı da telefonla kayıt aldı | Video 22.10.2023 | 10:59
Virajı dönen araç polis ve vatandaşların arasına böyle daldı | Video 02:18
Virajı dönen araç polis ve vatandaşların arasına böyle daldı | Video 22.10.2023 | 10:59
Minibüsün yanacağını anlayıp, aşağıya atladı | Video 01:24
Minibüsün yanacağını anlayıp, aşağıya atladı | Video 22.10.2023 | 10:59
İki grubun kavgasında 3 kişi bıçaklandı, bir kişi kalp krizi geçirdi | Video 02:56
İki grubun kavgasında 3 kişi bıçaklandı, bir kişi kalp krizi geçirdi | Video 22.10.2023 | 10:02
Kiraladıkları otomobillerin lastiklerini çalan şüpheliler kamerada | Video 01:36
Kiraladıkları otomobillerin lastiklerini çalan şüpheliler kamerada | Video 22.10.2023 | 10:03
Akrabaların silahlı sopalı yevmiye kavgası kamerada | Video 01:16
Akrabaların silahlı sopalı yevmiye kavgası kamerada | Video 22.10.2023 | 10:02
Uygulama noktasından kaçmaya çalışan sürücü dehşet saçtı: 2’si polis 4 yaralı | Video 01:14
Uygulama noktasından kaçmaya çalışan sürücü dehşet saçtı: 2'si polis 4 yaralı | Video 22.10.2023 | 10:02
Esenyurt’ta 2 milyonluk soygun yapan hırsızlar böyle yakalandı | Video 02:09
Esenyurt’ta 2 milyonluk soygun yapan hırsızlar böyle yakalandı | Video 22.10.2023 | 10:02
Sokak düğününde havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 00:22
Sokak düğününde havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 22.10.2023 | 08:36
Gamsız kelimesine alınan iş adamı gazeteciyi vurdurttu | Video 03:49
"Gamsız" kelimesine alınan iş adamı gazeteciyi vurdurttu | Video 22.10.2023 | 08:36
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü, 11 yaralı | Video 02:06
Freni patlayan tır dehşet saçtı: 3 ölü, 11 yaralı | Video 22.10.2023 | 08:37
İETT otobüsü, aydınlatma direğini otomobilin üzerine devirdi | Video 03:53
İETT otobüsü, aydınlatma direğini otomobilin üzerine devirdi | Video 22.10.2023 | 08:36
Virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 1 ölü | Video 04:30
Virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 1 ölü | Video 21.10.2023 | 16:50
Çakmağı çakınca alevler içinde kalan sürücüyü jandarma kurtardı | Video 01:32
Çakmağı çakınca alevler içinde kalan sürücüyü jandarma kurtardı | Video 21.10.2023 | 15:54
Bağcılar’da park halindeki aracın çalınması kamerada | Video 01:34
Bağcılar'da park halindeki aracın çalınması kamerada | Video 21.10.2023 | 15:55
Yüksekova’da dağlar beyaza büründü | Video 02:13
Yüksekova’da dağlar beyaza büründü | Video 21.10.2023 | 15:54
Takla atan otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı | Video 00:50
Takla atan otomobil 50 metre sürüklendi: 1 yaralı | Video 21.10.2023 | 15:27
Tekstil atölyesi alev topuna döndü, patlama sesleri paniğe neden oldu | Video 04:55
Tekstil atölyesi alev topuna döndü, patlama sesleri paniğe neden oldu | Video 21.10.2023 | 14:31
Pendik’te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı | Video 00:34
Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı | Video 21.10.2023 | 14:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA