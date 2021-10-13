Kiraladıkları villada kenevir yetiştiren 2 iranlı yakalandı

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Antalya Döşemealtı'nda kiraladıkları villada kenevir bitkisi yetiştiren İranlı 2 kişi, gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu O.S.P. ve H.G.'nin, Döşemealtı'na bağlı Duacı Mahallesinde kiraladıkları villada kenevir bitkisi yetiştirdikleri yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, villada yaptıkları aramada 101 kök kenevir bitkisi, daralı ağırlığı 1 kilo 300 gram skunk esrar maddesi ve 2 adet hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan İranlı 2 şüpheli hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan işlem yapıldı.