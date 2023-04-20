Kiraladıkları villayı milyonluk yatırımla skunk serasına çeviren şebekeye operasyon | Video
Kastamonu'da kiraladıkları üç katlı villanın iki katında, milyonluk yatırım yapıp kurdukları serada skunk yetiştiren şebeke, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi.
Ekipler tarafından villada yapılan aramada 14 kilo 972 gram skunk, 90 kök skunk bitkisi, 484 bin 600 TL suçtan elde edildiği belirlenen para, 1 adet hassas terazi, 21 adet güç kaynağı, 11 adet led ampul, 15 metre havalandırma hortumu, 20 metre sera naylonu ve 35 adet kilitli poşet ele geçirildi. Jandarma ekiplerince H.Ş., O.T. ve C.G. isimli şahıslar gözaltına alındı.
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