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Kiralık otomobilleri kullanılamayan aynı model araçlarla

Kiralık otomobilleri kullanılamayan aynı model araçlarla "change" yapan şebeke çökertildi | Video

03.11.2024 | 08:42

Kiraladıkları otomobillerin şasi numaralarını hacizli, yakalamalı, çalıntı, kaçak veya deprem bölgesinde hasar görmüş aynı model araçlarla değiştirerek "change" yapan şebekeye yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, trafiğe çıkması uygun olmayan otomobillerin şasi numarasını kiraladıkları aynı model araçlarla değiştirerek "change" yapan şebekeyi tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, 5 farklı oto yedek parça dükkanına düzenlediği operasyonda yakaladığı 5 şüpheliyi gözaltına alındı.

TRAFİĞE ÇIKMASI UYGUN OLMAYAN ARAÇLARLA DEĞİŞTİRMİŞLER
Şüphelilerin, kiraladıkları otomobillerin şasi numaralarını hacizli, yakalamalı, çalıntı, kaçak veya deprem bölgesinde hasar görmüş aynı model araçlarla değiştirdikleri öğrenildi.

ARAÇLARIN İZİNİ KAYBETTİRMEK İÇİN TAKİP CİHAZLARINI SÖKMÜŞLER
Zanlıların farklı kişilere kiralattıkları araçların izini kaybettirmek için otomobillerdeki yol takip cihazını söktükleri aktarıldı. Şebekenin son olarak "change" yapmak için Kayseri'den 3 otomobil kiraladıkları fakat amaçlarına ulaşmadan yakalandıkları belirtildi.

ÇOK SAYIDA KAÇAK ARAÇ VE PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ
Adreslere yapılan operasyonlarda ele geçirilen motor ve şanzımanlara yapılan sorgulamalarda kimliği okunamayan, şasesi silinmiş, yakalamalı ve yurtdışı kaynaklı parçalara ve araçla el konuldu. Ele geçirilenlerin listesi ise şu şekilde:

47 adet motor, 7 adet şanzıman, 2'ü yakalamalı, 2'si şasesi silinmiş, biri kaçak yollarla Türkiye'ye getirilmiş, 3'ü çalıntı toplam 8 otomobil.
Muhafaza altına alınan araç ve parçalarına özel uzmanlar tarafından laboratuvarda inceleme yapılacağı ifade edildi.

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