Video Yaşam Kirayı 2 bin liradan 15 bin liraya çıkarttı, 2 çocuklu hasta kadını kapı dışarı etti | Video
Kirayı 2 bin liradan 15 bin liraya çıkarttı, 2 çocuklu hasta kadını kapı dışarı etti | Video

Kirayı 2 bin liradan 15 bin liraya çıkarttı, 2 çocuklu hasta kadını kapı dışarı etti | Video

31.05.2023 | 09:54

Bursa’da 3 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk sahibi anne, hastalıkla uğraşırken, bir yandan da evsiz kaldı. 2 bin lira olan kirasını 15 bin liraya çıkaran ev sahibi, anneyi ve çocuklarını mahkeme kararıyla kapı dışarı etti. Mağdur anne, mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmediğini öne sürdü.

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Merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde bir sitede oturan 2 çocuk annesi Asiye Boyraz (39) bir süredir kan kanseri şüphesiyle hastanede tedavi görüyor. Bu nedenle çalışamadığı ve biriken borçlarından dolayı ödemekte zorluk çektiği 2 bin lira olan kirası, ev sahibi N.S. tarafından 15 bin liraya yükseltildi. Ev sahibi bununla da yetinmeyip bir müddet kirasını ödeyemeyen Boyraz'ı evden çıkarmak için mahkemeye verdi. Boyraz ise olanlardan habersiz kendisine ulaşması gereken tebligatın komşusuna gittiğini iddia etti. Kendisine ulaşmadığı tebligat dolasıyla itiraz süresi geçen anne, 15 gün sonra kendisine gelen haciz kararıyla şoka uğradı. Evden çıkmak zorunda kalan Asiye Boyraz, 4 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğu başlarını eşyalarını toplarken, başlarını sokacak bir ev arıyor. Yetkililerden sesinin duymasını isteyen Boyraz, "Biz şimdi nerede kalacağız, çadır bulsam orada da kalırım. Çocuklarım ve ben mağdur kaldık" diye konuştu.

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