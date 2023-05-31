Kirayı 2 bin liradan 15 bin liraya çıkarttı, 2 çocuklu hasta kadını kapı dışarı etti | Video
Bursa’da 3 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk sahibi anne, hastalıkla uğraşırken, bir yandan da evsiz kaldı. 2 bin lira olan kirasını 15 bin liraya çıkaran ev sahibi, anneyi ve çocuklarını mahkeme kararıyla kapı dışarı etti. Mağdur anne, mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmediğini öne sürdü.
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