Kirayı 2 gün geciktirdi, önce ailesi ve iş yeri kurşunlandı sonra ağabeyinin taksisi kundaklandı | Video 20.02.2025 | 11:17 Adana'da kiraladığı iş yerinden çıkmadığı iddiasıyla silahlı saldırıya uğrayıp ayağından vurulan genç kadın, "İki gün kirayı geciktirdiğim için gelip sıktılar. Ağabeyimin taksisini kundakladılar. Can güvenliğim yok" dedi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın ise olaydan sonra sosyal medya hesabından, "Bana herkes 'başının çaresine bak' diyor. Ben de gittim başımın çaresine istediğim gibi baktım" paylaşımı yapması pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde 16 Şubat'ta meydana geldi. Hatun Umaç (21), 6 ay önce iş yerini İdris İ.'den kiraladı. Genç kadın, kiraladığı iş yerine annesi Yeliz (47) ve babası Bülent (47) ile kokoreççi açtı. İddiaya göre, iş yeri sahibi İdris İ., geçtiğimiz ay Hatun Umaç'a iş yerinden çıkması gerektiğini söyledi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma yaşandı ve Hatun Umaç, "Burayı kiralarken beni çıkartmayacaksınız kiralayacağım demiştim. O nedenle çıkmıyorum" dedi. Bu ay ise Hatun Umaç, 2 gün kirayı geciktirince İdris İ., yeğeni Fırat T. ile birlikte 16 Şubat Pazar günü dükkana geldi.

SİLAHLA VURDULAR

Kirayı geciktirme ve dükkandan çıkma mevzusu nedeniyle taraflar arasında yeniden çıkan tartışma sonucu İdris İ., av tüfeğiyle hem dükkana ateş açtı, hem de Hatun, Yeliz ve Bülent Umaç'ı vurup motosiklet kaçtı.

TAKSİYİ KUNDAKLADILAR

Hastaneye kaldırılan Umaç ailesinden Yeliz ve Bülent Umaç çifti, tedavilerinin ardından taburcu edilirken ayağından yaralanan Hatun Umaç'ın tedavisi sürüyor. Olaydan iki gün sonra ise kimliği belirsiz bir şüpheli, akşam saatlerinde Hatun Umaç'ın ağabeyi Aras Umaç'ın taksisini restoranın önünde park halindeyken kundaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, taksi ise demir yığınına döndü.

'BAŞIMIN ÇARESİNE İSTEDİĞİM GİBİ BAKTIM' PAYLAŞIMI

Tüm bu yaşananların ardından İdris İ., sosyal medya hesabından kendi videosunu yayınlayıp, "Bana herkes 'başının çaresine bak' diyor. Ben de gittim başımın çaresine istediğim gibi baktım. Olayın iç yüzü budur. Beni tahrik etmişlerdir. Tahrikten dolayı bu olay oldu" paylaşımı yaptı.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Polis ekiplerinin saldırganları yakalamak için çalışması sürerken ayağından vurulan Hatun Umaç, gazetecilere konuştu. İş yeri sahibiyle husumet yaşadığını anlatan Umaç, "İdris İ., kirayı iki gün geciktirdiğim için beni dükkandan çıkarmaya çalıştı. Karakola giderek kendisi hakkında şikayette bulundum. Canıma bir zarar gelirse bu kişinin sorumlu olacağını söyledim. Üzerine iki gün sonra adam elinde silahla gelerek hem dükkanıma sıktı hem geldi ayağıma sıktı. Olayda annem ve babam da yaralandı. Ayağımdan vuruldum, ikinci ameliyatımı olacağım" dedi.

"ŞİKAYETÇİYİM VE DAVAMDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM"

Can güvenliği olmadığını ve korku yaşadığını söyleyen Umaç, "Ağabeyimin taksisini de ateşe verdiler. Abimi tuzağa düşürüyorlar, taksi içindeki eşyalarını alıp arabayı yakıyorlar. Ailemizin can güvenliği yok. Hastanedeyim ama korkudan uyuyamıyorum. Her yerde de fuhuş yaptığımı söylemiş. Benim namusuma da laf atmasın. Bu sefer bu durum gerçekten namus davasına döner. Şikayetçiyim ve davamdan asla vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.