Video Yaşam Kırgız genç 7’nci kattan yere böyle çakıldı | Video
Kırgız genç 7’nci kattan yere böyle çakıldı | Video

Kırgız genç 7’nci kattan yere böyle çakıldı | Video

14.10.2021 | 14:28

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

12 bin yıllık antik kent gün yüzüne çıkıyor | Video 01:30
12 bin yıllık antik kent gün yüzüne çıkıyor | Video 14.10.2021 | 15:34
Sorumsuz baba, küçük yaştaki kızına motosiklet kullandırdı, o anları kayda aldı | Video 00:58
Sorumsuz baba, küçük yaştaki kızına motosiklet kullandırdı, o anları kayda aldı | Video 14.10.2021 | 15:34
Kadir Şeker’in avukatı: Beklentimiz bozma kararı verilmesi | Video 03:13
Kadir Şeker'in avukatı: "Beklentimiz bozma kararı verilmesi" | Video 14.10.2021 | 15:23
Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen kocanın, tutukluluk haline devam kararı verildi | Video 05:47
Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen kocanın, tutukluluk haline devam kararı verildi | Video 14.10.2021 | 15:06
Kırgız genç 7’nci kattan yere böyle çakıldı | Video 05:16
Kırgız genç 7’nci kattan yere böyle çakıldı | Video 14.10.2021 | 14:28
Nişantaşı’nda kuyumcuda yaşanan silahlı soygun kamerada | Video 00:26
Nişantaşı'nda kuyumcuda yaşanan silahlı soygun kamerada | Video 14.10.2021 | 14:28
Derya Tuna ve komşusunu davalık eden kavga kamerada | Video 03:51
Derya Tuna ve komşusunu davalık eden kavga kamerada | Video 14.10.2021 | 13:51
İSKİ’nin beton blok taşıyan kamyonu otomobilin üzerine devrildi | Video 04:35
İSKİ’nin beton blok taşıyan kamyonu otomobilin üzerine devrildi | Video 14.10.2021 | 12:58
Cadde ortasında çıkan silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:22
Cadde ortasında çıkan silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 14.10.2021 | 12:58
Müge Anlı’da ortaya çıktı! Nurgül Beyhan nasıl öldürüldü? | Video 04:56
Müge Anlı'da ortaya çıktı! Nurgül Beyhan nasıl öldürüldü? | Video 14.10.2021 | 11:42
Hareket halindeki lüks otomobil alev alev böyle yandı | Video 04:19
Hareket halindeki lüks otomobil alev alev böyle yandı | Video 14.10.2021 | 11:24
Doğu Ekspresi tarihi istasyonda böyle görüntülendi | Video 02:51
Doğu Ekspresi tarihi istasyonda böyle görüntülendi | Video 14.10.2021 | 11:24
Fidye için adam kaçıran şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı | Video 01:07
Fidye için adam kaçıran şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı | Video 14.10.2021 | 11:23
İstanbul Bağcılar’da taksiciyle müşterinin yumruk yumruğa kavgası 00:32
İstanbul Bağcılar'da taksiciyle müşterinin yumruk yumruğa kavgası 14.10.2021 | 11:25
Sezonun en iddialı dizisi Destan yakında atv’de... Destan 1. Bölüm ilk fragmanı yayınlandı izle! 01:34
Sezonun en iddialı dizisi Destan yakında atv'de... Destan 1. Bölüm ilk fragmanı yayınlandı izle! 14.10.2021 | 11:26
Aynı dükkanı 20 dakika arayla iki defa soydular | Video 04:25
Aynı dükkanı 20 dakika arayla iki defa soydular | Video 14.10.2021 | 10:58
Müge Anlı son bölüm Tamamı izle: 14 Ekim 2021 Perşembe canlı yayın atv izle! Sokak ortasında vahşi cinayet 05:03
Müge Anlı son bölüm Tamamı izle: 14 Ekim 2021 Perşembe canlı yayın atv izle! Sokak ortasında vahşi cinayet 14.10.2021 | 11:02
Takside unutulan altınları karakola teslim etti | Video 00:13
Takside unutulan altınları karakola teslim etti | Video 14.10.2021 | 10:32
Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi | Video 03:13
Polisten kaçan motosikletliyi bir tekmeyle yere serdi | Video 14.10.2021 | 10:21
Isparta’da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı | Video 02:36
Isparta’da koyun sürüsüne kurt saldırdı, o anlar kameraya yansıdı | Video 14.10.2021 | 10:21

Antalya’da tatil için arkadaşlarının yanına gelen 20 yaşındaki Kırgız genç, kaldıkları 7’inci kattaki dairenin penceresinden beton zemine düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç adamın düşüş anıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Yenerulusoy Bulvarı üzerindeki 7 katlı apartmanın en üst katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce tatil için ülkesinden Antalya'ya gelen ve 2 arkadaşının yanında kalan Kırgızistan vatandaşı Aman T.'nin, 7'nci kattan düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alana gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan Aman T. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. İlk belirlemelere göre ağır yaralanan gencin intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde durulurken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan Aman T.'nin düşüş anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Beton zemine sert bir düşüş yapan gencin, önce yere ardından apartmanın duvarına kafası çarptığı görüntülere yansıdı. Olay sonrası çevredekilerin telefonla 112 Acil Çağrı Merkezini araması ve müdahalede bulunmaması da kamera kayıtlarına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA