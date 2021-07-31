Kırgızistan'ı sel vurdu: Onlarca evi su bastı | Video
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Kırgızistan'da bir haftadır yaşanan aşırı sıcaklıkların ardından gelen şiddetli yağışlar ülkenin kuzeyindeki bölgelerde sele neden olurken, onlarca ev sular altında kaldı.