Video Yaşam Kırık cam şişeleri bisiklet tutkunlarını böyle isyan ettirdi: "Hepinizi toplasam bir adamın tırnağı etmezsiniz" | Video

Kırık cam şişeleri bisiklet tutkunlarını böyle isyan ettirdi: "Hepinizi toplasam bir adamın tırnağı etmezsiniz" | Video

Kırık cam şişeleri bisiklet tutkunlarını böyle isyan ettirdi:
20.09.2021 | 10:31

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Muğla’nın Fethiye İlçesi’nden Antalya’ya gitmek üzere eşi ile birlikte bisiklet turuna çıkan Hasan Turakine, yol kenarlarına atılan cam şişe kırıklarına adeta isyan etti. Cam şişelerin daha çok alkol tüketicileri tarafından atıldığını savunan Turakine, “İçmişler atmışlar. İçmişler atmışlar. Hepinizi toplasam bir adamın tırnağı etmezsiniz. Ben bir bisikletçi olarak şunu talep ediyorum; alkol üreticileri cam şişede alkol üretimini durdursunlar. Teneke kutu ya da plastik kutuda üretilsin” sözlerine yer verdi.

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Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde geçtiğimiz hafta eşi ile birlikte yola çıkan Hasan Turakine (53) bir hafta süren yolculuğunun ardından Antalya şehir merkezine ulaştı. Turakine, 198 kilometrelik güzergah boyunca yol kenarlarında çok sayıda cam kırıkları gördü. Cam kırıklarının hem hayati tehlike oluşturduğunu hem de bisiklet kullanıcılarının seyahatini zorlaştırdığını belirten Turakine, cam kırıklarına adeta isyan etti. O anları sosyal medya hesabından da paylaşan bisiklet tutkunu adam, çok sayıda takipçisinden destek gördü. Turakine atılan cam şişelerin daha çok alkol tüketicileri tarafından atıldığını belirtti.

"ÖZELLİKLE ALKOL ŞİŞELERİ"
Eşi ile birlikte uzun zamandır bisiklet turuna çıktıklarını belirten Hasan Turakine, "Bu hafta Fethiye'den yola çıktık. Fethiye'den çıktıktan sonra trafikte bizim en büyük sıkıntımız yol kenarına atılan cam şişelerdir. Özellikle alkol şişeleri. Bunlar hem yangınlara hem de kazalara sebep oluyor. Bizim gibi bisikletçilerin tekerleri patlıyor, yollarda kalarak 15-20 kilometre yürümek zoruna kalıyoruz. Ben bir bisikletçi olarak şunu talep ediyorum; alkol üreticileri cam şişede alkol üretimini durdursunlar. Teneke kutu da ya da plastik kutuda üretilsin. Hem orman yangınlarının önü kesilir, hem de bizim can güvenliğimiz sağlanır. O atılan şişeler o atan kişinin çocuğunun da arabasına veya bisikletine denk gelebilir. Bu durumdan mustaribiz" sözleri ile duruma tepki gösterdi.

"HEPİNİZİ TOPLASAM BİR ADAMIN TIRNAĞI ETMEZSİNİZ"
Hasan Turakine yol güzergahında çektiği bir videosunda ise tepkisini şu sözler ile dile getirdi: "Finike'den Demre'ye doğru gidiyoruz. Buna benzer yüzlerce görüntü gördük. Her tarafta şişe var. İçmişler alkolü şişelerini yol kenarlarına atmışlar. Şunu atam adama soruyorum: Bu ya senin çocuğunun tekerine denk gelecek. Ya da bir arabanın tekerine denk gelecek. Sen nasıl bir onursuz adamsın? Bu nedir ya. Fethiye'den yola çıktık Antalya'ya kadar heryerde böyle. İçmişler atmışlar. İçmişler atmışlar. Hepinizi toplasam bir adamın tırnağı etmezsiniz."

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