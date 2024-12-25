Kırıkhan’da lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu | Video
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde alevlere teslim olan iş yerindeki yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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