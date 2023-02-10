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Kırıkkale Valisi'nden depremin merkez üssü Pazarcık'tan açıklama | Video

Kırıkkale Valisi'nden depremin merkez üssü Pazarcık'tan açıklama | Video

10.02.2023 | 12:28

Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, depremin merkez üssü Pazarcık ilçesindeki yapılan çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, yardımların vatandaşlara helikopterlerle ulaştırıldığını belirterek, sıcak yemek ihtiyaçlarının da karşılandığını söyledi.

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İçişleri Bakanlığı tarafından 7,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine görevlendirilen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, iki büyük depremin dünyanın karşılaştığı büyük afetlerden bir tanesi olduğunu söyledi. Deprem bölgesine kısa sürede AFAD çadırlarının kurulduğunu belirten Tekbıyıkoğlu, 24 saat geçmeden de vatandaşların sıcak yemek, su ve iaşe ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

"YAŞANAN İLETİŞİM PROBLEMİNİ KISA SÜREDE ÇÖZDÜK"
Depremin yaşandığı gün içerisinde iletişim probleminin ortadan kaldırıldığını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirmemiz çıktıktan sonra aynı gün içerisinde bölgeye intikal ettik. Bölgede elektrik yoktu, iletişim sıfırdı, sular tamamen kesikti bir kaos ortamı haliyle vardı. Kısa zaman içerisinde ana arterlerde şehir aydınlatmalarını gerçekleştirdik. Şehrin önemli bir kısmına su verilmiş durumda. Yaşanan iletişim problemini kısa sürede çözdük. Sıcak yemek operasyonuna başladık" dedi.

"MEVSİM ŞARTLARININ VE COĞRAFYANIN ZORLAŞTIRDIĞI BÖLGEDEYİZ"
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın helikopterleriyle bölgedeki depremzedelere yardımların ulaştırıldığını anlatan Tekbıyıkoğlu, "Bununla beraber çadırları da bu bölgelere intikal ettirdik. Tabi mevsim şartlarının ve coğrafyanın da zorlaştırdığı bir bölgedeyiz ama devletin kuvvetini milletle beraber tam olarak uyguladığı iyi bir örnek var burada. Milletimizle beraber devlet

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