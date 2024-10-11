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Kırıkkale’de altın ticaretiyle 400 bin liralık vurgun

Kırıkkale’de altın ticaretiyle 400 bin liralık vurgun

11.10.2024 | 10:23

Yenidoğan Mahallesi’nde bir işletme sahibi, sahte altınlar karşılığında 413 bin TL dolandırıldı. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’nün titiz çalışmasıyla, Ankara’da bir otelde yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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