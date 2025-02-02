Kırıkkale'de Ay ve Venüs bir arada böyle görüntülendi | Video
Kırıkkale semalarında hilal şeklindeki Ay ve Venüs gezegeni, gökyüzünde etkileyici bir manzara oluşturdu.
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