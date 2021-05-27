Video Yaşam Kırıkkale'de bir kişi ayağından vuruldu, kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video

Kırıkkale'de bir kişi ayağından vuruldu, kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video

Kırıkkale'de bir kişi ayağından vuruldu, kaçan araçta uyuşturucu ele geçirildi | Video
27.05.2021 | 08:27

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