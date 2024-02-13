Kırıkkale'de cinayet! 25 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü | Video
Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç, husumetlisi olduğu kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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