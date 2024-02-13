Video Yaşam Kırıkkale'de cinayet! 25 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü | Video
Kırıkkale'de cinayet! 25 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü | Video

Kırıkkale'de cinayet! 25 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdü | Video

13.02.2024 | 14:43

Kırıkkale'de 25 yaşındaki genç, husumetlisi olduğu kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, Tepebaşı Mahallesi'ndeki 634. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen E.E. ile Güven Mert Yıldırım arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle E.E., husumetlisi Yıldırım'ı bıçakladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, 25 yaşındaki Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerince yapılan tahkikatın ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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