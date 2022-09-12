Kırıkkale'de feci kaza, kamyonet ikiye bölündü: 3 yaralı | Video

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarparak ikiye bölündüğü kazada 3 kişi ağır yaralandı.
Kazada yaralanan sürücü G.K. ile yolculardan M.K. ve Ş.A., ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerince, kamyonetin motor bölümünde soğutma işlemi yapıldı. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kamyonet, vinç ve çekici yardımıyla otoparka kaldırılarak trafikten men edildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.