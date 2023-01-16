Video Yaşam Kırıkkale'de feci kaza: Otomobil, park halindeki tıra ok gibi saplandı! Sürücü hayatını kaybetti | Video
Kırıkkale'de feci kaza: Otomobil, park halindeki tıra ok gibi saplandı! Sürücü hayatını kaybetti | Video

Kırıkkale'de feci kaza: Otomobil, park halindeki tıra ok gibi saplandı! Sürücü hayatını kaybetti | Video

16.01.2023 | 08:40

Kırıkkale'de park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Zümrütkale Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneş Ünsal (42) idaresindeki otomobil, park halindeki tıra arkadan çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından cenaze, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil otoparka çekildi. Kaza sebebiyle ulaşıma kapatılan yol ise yeniden trafiğe açıldı.

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