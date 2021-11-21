Video Yaşam Kırıkkale'de hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırıkkale'de hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırıkkale'de hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

21.11.2021 | 12:43

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Kırıkkale’de hafif ticari aracın tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

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Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunun 52'nci kilometresinde Erdi Çakıcı idaresindeki hafif ticari araç, Mustafa Gökçek'in kullandığı çekicinin römorkuna arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan hafif ticari araçta maddi hasar oluştu. Sürücü Erdi Çakıcı (32) ile arkadaşı K.A. (30) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, sağlık ve polis ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Erdi Çakıcı, hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan K.A'nın ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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