Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:49
Otobüs erken hareket etti, yaşlı kadın ucuz kurtuldu | Video 28.12.2021 | 09:37
01:27
Otomobil sulama kanalına uçtu, aynı aileden 3 kişi yaralandı | Video 28.12.2021 | 09:28
00:26
Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı | Video 28.12.2021 | 09:16
02:51
Virajı alamayan cip bahçe duvarına böyle girdi | Video 28.12.2021 | 08:41
03:31
Sarıyer'de feci kaza: 1'i ağır 3 yaralı | Video 28.12.2021 | 08:40
02:01
03:00
Kırıkkale'de iki katlı metruk bina çöktü | Video 28.12.2021 | 08:38
02:29
Zonguldak Ankara Karayolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı | Video 28.12.2021 | 08:36
01:10
Adana'da yılbaşı öncesi torbacı operasyonu | Video 28.12.2021 | 08:35
01:27
Genç kadın kuryeyi acımasızca böyle darp ettiler | Video 27.12.2021 | 22:28
01:50
01:13
İstanbul'da sahte içki operasyonu! Hem imalat hem satış... | Video 27.12.2021 | 17:12
01:32
Avcılar'da kafeyi kurşunladı, gözaltına alındı | Video 27.12.2021 | 17:07
01:14
Engelli çocuğa baba şiddeti güvenlik kamerasında | Video 27.12.2021 | 17:06
01:06
Motosikletleri böyle çaldılar! Sahibi gibi davranıp... | Video 27.12.2021 | 16:55
02:58
Koronayı yenen 90 yaşındaki Kore gazisi hayatını kaybetti | Video 27.12.2021 | 16:55
01:28
Denizli'deki operasyonlarda uyuşturucu taciri 22 kişi tutuklandı | Video 27.12.2021 | 16:49
02:55
Küçükçekmece'de düğün konvoyuna polis araçları da katıldı | Video 27.12.2021 | 16:51
01:33
Polis uyuşturucu satıcılarına operasyon: 22 şüpheli tutuklandı | Video 27.12.2021 | 16:37
07:44
Komşusunun kapısına çiğ yumurta ve kimyasal döküyordu, yakalandı | Video 27.12.2021 | 16:27
Kırıkkale'de kullanılmayan iki katlı binanın büyük bir bölümünde çöküş meydana geldi. Enkaz yığınına dönüşen binada ilk belirlemelere göre kimsenin olmadığı öğrenildi.