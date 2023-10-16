Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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