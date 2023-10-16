Video Yaşam Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video

16.10.2023 | 08:58

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, O.B.D. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden A.A.'nın kullandığı otomobile çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si çocuk, 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan bir çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza alanında yapılan çalışmaların ardından kullanılamaz haldeki iki otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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