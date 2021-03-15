Kırıkkale'de kafası ve ayakları tarım aracına sıkışan köpeğin kurtarılma anı kamerada | Video
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Kırıkkale’de kafası ve ön bacakları tarım aracına sıkışan köpek, ekiplerin uzun uğraşları sonrasında kurtarılarak tedavi altına alındı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir köpeğin kafası, ön bacakları ve vücudunun bir kısmı, kullanılmayan tarım aracına sıkıştı. Sesleri duyan bir vatandaş köpeği kurtarmak istese de başarılı olamadı. Olay yerine itfaiye ve barınak ekibi yönlendirildi. İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uğraşları sonrasında köpek sıkıştığı yerden çıkarılarak kurtarıldı.
Burada ekiplerce ilk bakımları yapılan yaralı köpek, Yahşihan Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına götürülerek tedavi altına alındı.