Video Yaşam Kırıkkale'de kapkaç anları kamerada | Video

Kırıkkale'de kapkaç anları kamerada | Video

Kırıkkale'de kapkaç anları kamerada | Video
26.03.2021 | 12:34

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Kırıkkale’de kaldırım üzerinde yürüyen bir kadının çantasını çalan kapkaççının o anları kamera tarafından anbean kaydedildi.

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Kırıkkale'de Kurtuluş Mahallesi'nde cadde üzerinde yürüyen bir kapkaççı, kadının 2 bin 700 lira olduğu çantasını çalıp kayıplara karıştı.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur kadın, kapkaççının yakalanması için emniyete gidip şikayetçi oldu. Asayiş Şubesi Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kapkaççıyı kısa sürede yakaladı. Yapılan üst aramasında 7 gram ağırlığında Sentetik Kannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile 460 lira nakit para ele geçirildi.

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