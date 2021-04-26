Kırıkkale'de kıraathaneye kumar baskını: 5 kişiye 44 bin 180 lira ceza | Video
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Kırıkkale'de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede kumar oynayan 5 kişiye toplamda 44 bin 180 lira ceza uygulandı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir iş hanındaki kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kısıtlama saatinde kıraathaneye baskın yapan ekipler, 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 kişiye, toplam da 44 bin 180 lira idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibine de kumar oynamaya yer temini etmek suçundan adli işlem başlatıldı.