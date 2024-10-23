Kırıkkale’de korkutan yangın: 2 kişi dumandan zehirlendi

Kırıkkale'nin Gürler Mahallesi'nde meydana gelen ev yangını, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.