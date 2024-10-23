Kırıkkale’de korkutan yangın: 2 kişi dumandan zehirlendi
Kırıkkale'nin Gürler Mahallesi'nde meydana gelen ev yangını, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
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