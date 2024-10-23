Video Yaşam Kırıkkale’de korkutan yangın: 2 kişi dumandan zehirlendi
Kırıkkale’de korkutan yangın: 2 kişi dumandan zehirlendi

Kırıkkale’de korkutan yangın: 2 kişi dumandan zehirlendi

23.10.2024 | 01:57

Kırıkkale'nin Gürler Mahallesi'nde meydana gelen ev yangını, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kırıkkale’de korkutan yangın: 2 kişi dumandan zehirlendi 00:21
Kırıkkale’de korkutan yangın: 2 kişi dumandan zehirlendi 23.10.2024 | 01:57
Antalya’da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpma anı kamerada 00:11
Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpma anı kamerada 22.10.2024 | 18:27
Kayseri’de polisten kaçan şahsın vatandaşın çelmesiyle yakalanma anı kamerada 01:48
Kayseri'de polisten kaçan şahsın vatandaşın çelmesiyle yakalanma anı kamerada 22.10.2024 | 18:23
HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı | VİDEOHABER 00:46
HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı | VİDEOHABER 22.10.2024 | 15:02
Karısını ve kayınbabasını vurma anı saniye saniye görüntülendi | Video 00:13
Karısını ve kayınbabasını vurma anı saniye saniye görüntülendi | Video 22.10.2024 | 13:12
Gebze’deki patlamada 7 kişi yaralandı, 3 bina hasar gördü | Video 04:27
Gebze'deki patlamada 7 kişi yaralandı, 3 bina hasar gördü | Video 22.10.2024 | 13:12
Cinayet zanlısının saklandığı evi fareler bastı, kaçtığı adreste yakalandı | Video 01:41
Cinayet zanlısının saklandığı evi fareler bastı, kaçtığı adreste yakalandı | Video 22.10.2024 | 13:12
Gaziosmanpaşa’da yanan iş yeri böyle görüntülendi | Video 02:32
Gaziosmanpaşa'da yanan iş yeri böyle görüntülendi | Video 22.10.2024 | 13:12
Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı böyle görüntülendi 01:15
Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı böyle görüntülendi 22.10.2024 | 09:09
Peçeteye ‘Mezar taşımı yaptırmayın’ yazıp ortadan kaybolan gençten acı haber | Video 00:37
Peçeteye ‘Mezar taşımı yaptırmayın' yazıp ortadan kaybolan gençten acı haber | Video 22.10.2024 | 09:02
Narin Güran’ın cinayetinde anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 05:59
Narin Güran'ın cinayetinde anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 22.10.2024 | 08:59
Esenler TEM Otoyolu’nda feci kaza! Motosiklet asfalt yenileme aracına çarptı: 1 ölü | Video 04:48
Esenler TEM Otoyolu'nda feci kaza! Motosiklet asfalt yenileme aracına çarptı: 1 ölü | Video 22.10.2024 | 08:59
Adana’da şizofren genç ailesini katletti: 2 ölü, 1 yaralı | Video 01:45
Adana'da şizofren genç ailesini katletti: 2 ölü, 1 yaralı | Video 22.10.2024 | 08:59
Adana’da mezarlıkta dehşet: 3 kadın öldürüldü! 00:34
Adana'da mezarlıkta dehşet: 3 kadın öldürüldü! 21.10.2024 | 17:54
Havalimanında doğurduğu bebek klozette bulunan Rus uyruklu annenin görüntüleri ortaya çıktı | Video 09:59
Havalimanında doğurduğu bebek klozette bulunan Rus uyruklu annenin görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.10.2024 | 13:01
Eğlence mekanı çıkışında ortalığı savaş alanına çevirdiler | Video 00:44
Eğlence mekanı çıkışında ortalığı savaş alanına çevirdiler | Video 21.10.2024 | 12:40
Ağrı Dağı’na zorlu tırmanış | Video 02:23
Ağrı Dağı’na zorlu tırmanış | Video 21.10.2024 | 12:40
15 Temmuz şehidinin babası Tevfik Oğuz: ’’FETÖ’nün öldüğünü söylüyorlar, çok sevindik’’ | Video 07:42
15 Temmuz şehidinin babası Tevfik Oğuz: ''FETÖ'nün öldüğünü söylüyorlar, çok sevindik'' | Video 21.10.2024 | 12:40
Maltepe’de sipariş kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 00:21
Maltepe'de sipariş kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 21.10.2024 | 12:40
Düğünde gülümseten anlar! Çiçek kapma yarışına giren erkekler gelini yere düşürdü | Video 00:53
Düğünde gülümseten anlar! Çiçek kapma yarışına giren erkekler gelini yere düşürdü | Video 21.10.2024 | 12:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA