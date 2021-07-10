Kırıkkale'de motokuryenin 8 yaşındaki kıza çarptığı kaza anı kamerada

Kırıkkale’de motokuryenin bir anda yola çıkan 8 yaşındaki kıza çarptığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kırıkkale'de Ovacık Mahallesi'ndeki İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk C.'nin (21) kullandığı 06 FH 4860 plakalı motosiklet, bir anda yola çıkan 8 yaşındaki Tusem K.'ya çarptı. Çevredeki vatandaşlar da 8 yaşındaki kızı hemen yerden kaldırdı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ömer Faruk C., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 8 yaşındaki Tusem ise kazadan yara almadan kurtuldu.



Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.