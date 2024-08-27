Kırıkkale'de polis Memurlarına saldıran hükümlü tutuklandı

Kırıkkale'nin Yenidoğan Mahallesi'nde yaşanan olayda, iki polis memuruna saldıran ve iki memuru yaralayan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.