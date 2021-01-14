Video Yaşam Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten 2 kilogram uyuşturucu çıktı | Video

Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten 2 kilogram uyuşturucu çıktı | Video

Kırıkkale'de polisin 'dur' ihtarına uymayan araçtan atılan poşetten 2 kilogram uyuşturucu çıktı | Video
14.01.2021 | 08:33

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Kırıkkale’de 4 yaşındaki kızının canını tehlikeye sokan uyuşturucu şüphelisi, polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp ters yönden kaçmaya çalıştı. Yarım saatlik kovalamaca sonrası yakalanan şüpheli kişinin boş araziye attığı poşetten de 2 kilogram uyuşturucu çıktı.

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Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde Millet Bulvarı üzerindeki kontrol noktasında polisin "dur" ihtarına uymayan İbrahim Ç., 34 PT 2937 plakalı hafif ticari aracıyla ters yöne girip kaçmaya çalıştı. Yarım saatlik kovalamacanın ardından yakalanacağını anlayınca aracında bulundurduğu uyuşturucu maddenin olduğu poşeti boş bir araziye attı.


4 yaşındaki kızının canını tehlikeye soktu
Yeni Mahalle 121. Sokakta ekip araçlarıyla yolu kapatan Yunus Timleri, 4 yaşındaki kızının da canını tehlikeye sokan İbrahim Ç.'yi yakaladı. Polisin arazide yaptığı aramada da 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan İbrahim Ç'nin 4 yaşındaki kızı ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı ile Olay Yeri İnceleme ekipleri ile narkotik köpeği 'Adam' araç ve çevresinde geniş çaplı arama yaptı. Daha sonra hafif ticari araç çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. İstanbul'dan gelerek Kırıkkale yolunu kullanan İbrahim Ç'nin Kayseri istikametine gideceği öğrenildi.


Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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