Video Yaşam Kırıkkale’de raylara üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı | Video
Kırıkkale’de raylara üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı | Video

Kırıkkale’de raylara üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı | Video

02.02.2024 | 08:58

Kırıkkale’de istinat duvarının yıkılması neticesinde rayların üzerine akan dolgu malzemesine çarpan yük treni raydan çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Kırıkkale'de bulunan Ankara-Kırıkkale demiryolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren rayları üzerinde bulunan istinat duvarının yıkılması neticesinde dolgu malzemesi rayların üzerine aktı. Dolgu malzemesine çarpan bir tren raylardan çıktı. Trenin lokomotifi devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kırıkkale’de raylara üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı | Video 00:29
Kırıkkale’de raylara üzerine yıkılan istinat duvarına çarpan tren raydan çıktı | Video 02.02.2024 | 08:58
Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 4 yaralı | Video 01:17
Karaman’da polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1’i polis 4 yaralı | Video 02.02.2024 | 08:40
Kafes 34 operasyonlarında suç örgütü elebaşı yakalandı | Video 00:55
Kafes 34 operasyonlarında suç örgütü elebaşı yakalandı | Video 02.02.2024 | 08:27
Üsküdar’da park halindeki cip yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 04:50
Üsküdar'da park halindeki cip yanarak kullanılamaz hale geldi | Video 02.02.2024 | 08:40
Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüs tıra çarptı: 19 yaralı | Video 07:15
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüs tıra çarptı: 19 yaralı | Video 02.02.2024 | 08:28
Odun almak için girdiği koruluk çökünce yaralandı 00:41
Odun almak için girdiği koruluk çökünce yaralandı 01.02.2024 | 23:27
Otomobil ters şeritten gelen başka araca çarptı... O anlar kamerada 01:06
Otomobil ters şeritten gelen başka araca çarptı... O anlar kamerada 01.02.2024 | 20:46
‘Ormanın Hayaleti’ olarak bilinen vaşak Sivas’ta görüntülendi | Video 00:13
‘Ormanın Hayaleti’ olarak bilinen vaşak Sivas'ta görüntülendi | Video 01.02.2024 | 16:48
Oturduğu apartmanın önünde cesedi bulundu | Video 01:08
Oturduğu apartmanın önünde cesedi bulundu | Video 01.02.2024 | 15:45
Antalya’da minibüs ile iki kamyonetin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 00:22
Antalya'da minibüs ile iki kamyonetin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 01.02.2024 | 16:43
Polis aracından yola atlayan kadın otobüsün altında kalarak can verdi | Video 03:23
Polis aracından yola atlayan kadın otobüsün altında kalarak can verdi | Video 01.02.2024 | 14:54
Ramazan Pişkin’in katil zanlısı Beyoğlu’nda yakalandı | Video 00:21
Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı | Video 01.02.2024 | 14:54
Çember Operasyonu’nda 138 kişi yakalandı | Video 00:17
Çember Operasyonu'nda 138 kişi yakalandı | Video 01.02.2024 | 15:24
Antalya’da işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı | Video 02:47
Antalya’da işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı | Video 01.02.2024 | 15:23
Bursa’da dehşet anları kamerada: Husumetlisine kurşun yağdırdı | Video 00:41
Bursa'da dehşet anları kamerada: Husumetlisine kurşun yağdırdı | Video 01.02.2024 | 15:24
Kilise saldırısının faili teröristlerin kaçış anı ortaya çıktı | Video 01:05
Kilise saldırısının faili teröristlerin kaçış anı ortaya çıktı | Video 01.02.2024 | 14:48
Boşandığı eşini iş çıkışında bıçaklayan eski koca tutuklandı | Video 01:33
Boşandığı eşini iş çıkışında bıçaklayan eski koca tutuklandı | Video 01.02.2024 | 14:54
Kayıp plaka ihbarına gelen polis bagaj üzerinde ceset süsü verilmiş cisimle karşılaştı | Video 00:12
Kayıp plaka ihbarına gelen polis bagaj üzerinde ceset süsü verilmiş cisimle karşılaştı | Video 01.02.2024 | 14:54
ABD İstanbul Başkonsolosluğu’nda hareketli dakikalar | Video 02:23
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar | Video 01.02.2024 | 14:29
Boşandığı eşini iş çıkışında bıçaklayan eski koca tutuklandı | Video 01:33
Boşandığı eşini iş çıkışında bıçaklayan eski koca tutuklandı | Video 01.02.2024 | 14:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA