Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı | Video

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KIRIKKALE'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Yaylacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen B.D. ile D.B, İ.Ö. ve M.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, D.B. tabancasını çıkararak B.D.'ye ateş etti. B.D., bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, 3 kişi olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. B.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan, D.B. ve İ.Ö. kent merkezinde yakalanarak gözaltına alınırken, M.B.'yi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.