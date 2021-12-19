Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:40
Kırıkkale'de sobadan sızan gaz 2'si çocuk, 5 kişiyi hastanelik etti | Video 19.12.2021 | 11:27
00:44
03:15
Trabzon'da kar güzelliği | Video 19.12.2021 | 11:15
01:49
02:43
Yüksekova'da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı | Video 19.12.2021 | 11:00
01:57
00:16
Elazığ'da sürücü tehlikeye aldırış etmedi! | Video 19.12.2021 | 10:59
05:48
Muş’ta 1600 rakımlı köy kara gömüldü | Video 19.12.2021 | 10:35
01:23
Gezgin genç mahsur kaldığı kayalıktan kurtarıldı | Video 19.12.2021 | 10:19
00:36
Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 19.12.2021 | 10:14
01:30
03:31
Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı | Video 19.12.2021 | 09:57
01:37
02:40
Kadıköy'de köpeğin kovaladığı motokurye kaza yaptı | Video 19.12.2021 | 09:44
03:50
"Çok acemiyim" yazısıyla İstanbul caddelerinde dolaşıyordu, kaza yaptı 19.12.2021 | 09:34
00:47
Servis ile otobüs şoförü arasında yol verme kavgası kamerada | Video 19.12.2021 | 09:42
00:53
İzmir'de şiddetli rüzgar etkili oldu, ağaçlar kökünden söküldü | Video 19.12.2021 | 09:12
04:31
03:44
Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk, 5 kişi tedavi altına alındı.
Olay, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine bağlı Büyüksarıkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı aynı evde yaşayan Naile G. (26), Ayşegül K. (26), Rabia T. (28), Nur T. (8) ve Aybüke Zümra T. (4) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 2'si çocuk, 5 kişi ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.