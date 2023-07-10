Kırıkkale'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video
Kırıkkale'de kontrolden çıkan ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından ticari taksi, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
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