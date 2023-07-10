Kırıkkale'de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 10.07.2023 | 11:11 Kırıkkale'de kontrolden çıkan ticari taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu yüksek hızlı tren (YHT) kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki ticari taksi ile E.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari taksi bariyerlerin üzerine savruldu. Kazada taksi sürücüsü M.K. ile yolculardan N.B. ve B.A.B. yaralandı.112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından ticari taksi, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.