Kırıkkale’de trafik kazaları KGYS kameralarında! Kuralsızlık kameraya takıldı
Kırıkkale’de son günlerde yaşanan bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından anbean kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntüler, sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kurallarına uymamanın yol açtığı çarpıcı anları gözler önüne serdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
00:25
01:27
Bingöl'de zincirleme kaza; 1'i ağır 6 yaralı | Video 25.04.2025 | 15:33
00:51
23 Nisan gösterilerindeki erotik şov skandalına tepkiler çığ gibi! | Video 25.04.2025 | 15:11
00:33
08:29
Fatih'te 6.2'lik depremde hasar alan 3 bina boşaltıldı | Video 25.04.2025 | 13:16
05:25
Avcılar'da deprem anları kamerada | Video 25.04.2025 | 12:55
04:21
00:44
01:23
Deprem anında herkes kaçarken o ailesine koştu! O anlar kamerada | Video 25.04.2025 | 12:33
00:21
Osmaniye'de 9'u öğrenci 11 kişi kazada yaralandı! O anlar kamerada | Video 25.04.2025 | 12:31
00:23
Midibüste mahsur kalan çocukları itfaiyeciler omuzlarında taşıdı | Video 25.04.2025 | 11:48
00:30
İzmir'de terör operasyonu; 4 gözaltı | Video 25.04.2025 | 11:47
01:17
Öğretmeni darbeden 2 şüpheli adliyede | Video 25.04.2025 | 11:26
06:04
00:39
07:06
00:43
Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: Yaralılar var! | Video 25.04.2025 | 09:02
03:12
02:40
SON DAKİKA: Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem! | Video 25.04.2025 | 08:15