Kırıkkale’de trafik kazaları KGYS kameralarında! Kuralsızlık kameraya takıldı

Kırıkkale’de son günlerde yaşanan bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından anbean kaydedildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntüler, sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kurallarına uymamanın yol açtığı çarpıcı anları gözler önüne serdi.