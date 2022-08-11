Kırıkkale'de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı | Video

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Kırıkkale'de dağlık ve ormanlık alanlara kurulan fotokapanlar ile yaban hayvanları doğal ortamında görüntülendi.
Ormanlık ve dağlık alanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara; yiyecek arayan karaca, vaşak, kurt, domuz ve tavşan gibi hayvanlar yansıdı.