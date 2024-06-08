'Kırkayak' lakaplı hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı | Video
Bursa'da çeşitli ev ve iş yerlerine sürünerek giren, 'Kırkayak' lakaplı 39 suç kaydı bulunan hırsız, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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