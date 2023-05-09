Kırklareli'de Togg'a yoğun ilgi | Video

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Tarihi Kırklareli Valiliği önünde sergilendi. Valilik önünde yerli otomobili gören vatandaşlar araca ilgi göstererek, telefonla fotoğraf çekilme yarışına girdi.

Her vatandaş gibi gururlandıklarını ifade eden Tekin Bucak, işini iptal edip Togg'u görmeye geldiklerini vurguladı. Aracını satıp Togg alacağını anlatan Bucak, "Benim aracım var, ilk etapta ben de aracımı ilana koyup Togg'dan alacağım Allah'ın izniyle. Nasip olacak inşallah" dedi. Çok gururlandıklarını belirten Yaşar Koçer, ne zamandır Togg'un Kırklareli'ne gelmesini beklediklerini söyledi. Öte yandan, yarından sonra Togg kentin belirli bölgelerinde sergilenecek.