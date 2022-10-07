Video Yaşam Kırklareli'nde 1 ton 320 litre sahte içki ele geçirildi | Video
Kırklareli'nde 1 ton 320 litre sahte içki ele geçirildi | Video

Kırklareli'nde 1 ton 320 litre sahte içki ele geçirildi | Video

07.10.2022 | 16:11

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içkiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 1 ton 320 litre sahte alkol ele geçirilirken olaya ilişkin iki şüpheli yakalandı.

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde sahte içki üretimine ve satışına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Kırklareli'nin vize ilçesinde 2 ayrı adreste yapılan aramalar sonucunda 2 şüpheli ile birlikte 1 ton 320 litre sahte alkol, 2 adet alkol damıtma sistemi ve 9 adet alkol fermente sistemi ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

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