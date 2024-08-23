Kırklareli'nde 10 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı | Video
Kırklareli'de polis ekiplerince 10 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda,belirlenen adresler tek tek basıldı, evler didik didik arandı.
Yapılan aramalarda,metamfetamin, exstasy, payp, sentetik ecza, esrar öğütücü (gringer), 1 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca mermisi, 6 adet tüfek fişeği ele geçirildi.
Özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.
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