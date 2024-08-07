Kırklareli’nde 2 aydı suç örgütü çökertildi... Suç örgütlerinin birbirleriyle husumetli oldukları ortaya çıktı
Kırklareli’nde, ele başılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay’ın yaptığı birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik Kırklareli merkezli 4 ilde güvenlik birimleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Organize suç örgütlerinin, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı suçlarını işledikleri öğrenildi.
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