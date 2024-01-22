Kırklareli’nde aranması olan 25 şüpheli yakalandı | Video
Kırklareli’nde aranması olan 25 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Yapılan çalışmalar neticesinde 25 kişi gözaltına alındı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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