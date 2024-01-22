Video Yaşam Kırklareli’nde aranması olan 25 şüpheli yakalandı | Video
Kırklareli’nde aranması olan 25 şüpheli yakalandı | Video

Kırklareli’nde aranması olan 25 şüpheli yakalandı | Video

22.01.2024 | 16:28

Kırklareli’nde aranması olan 25 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 25 kişi gözaltına alındı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğer şüpheliler ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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