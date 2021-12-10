Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Şili'de orman yangını: 120'den fazla ev küle döndü | Video 10.12.2021 | 17:37
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Oyun makinesine tekme atarken duvara böyle girdi | Video 10.12.2021 | 16:56
03:58
İstanbul Sultangazi'de maske takmayan çocuğa dayak kamerada 10.12.2021 | 16:35
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Şanlıurfa'da iş kazasında kopan el yerine dikildi | Video 10.12.2021 | 16:46
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Ders arasında okulun penceresinden atlayan kız öğrenci yaralandı | Video 10.12.2021 | 16:35
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Antalya'da kanala düşen köpeği itfaiye kurtardı | Video 10.12.2021 | 15:10
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Kastamonu'da kaçak tütün satanlara göz açtırılmıyor | Video 10.12.2021 | 15:11
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Trafik dubalı saldırıya maruz kalan o köpek emin ellerde | Video 10.12.2021 | 15:25
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Duvarı delip evi soydular, 15 bin lirayla kayıplara karıştılar | Video 10.12.2021 | 15:25
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Konya'da kafasına poşet geçirilmiş erkek cesedi bulundu | Video 10.12.2021 | 15:25
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'Datça'da köy yoktur' kararı mahkemelik oldu | Video 10.12.2021 | 15:08
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Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken, su birikintileri sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kırklareli’nde öğle saatlerinde zaman zaman şiddetini arttıran yağış, hayatı da olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren sağanak sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.