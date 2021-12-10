Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video

Kırklareli’nde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken, su birikintileri sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kırklareli’nde öğle saatlerinde zaman zaman şiddetini arttıran yağış, hayatı da olumsuz etkiledi. Aralıklarla süren sağanak sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde rögar kapaklarını açtı.