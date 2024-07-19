Kırklareli’nde kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı | Video 19.07.2024 | 16:12 Kırklareli’nde polis ekiplerince kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Bulgaristan sınırındaki Kofçaz ilçesinden kent merkezine gelen 3 aracı takibe aldı. Takip edildiğini fark eden sürücüler kaçak göçmenleri bırakıp araç ile kaçmaya başladı. Polis ve araçlar arasında kovalamaca başladı. Araçlar Yeni Sanayi Sitesi içine girdi. Giriş, çıkışların kapatıldığı sanayi sitesinde araçları terk edilmiş halde buldu. Ekipler yaptığı çalışma neticesinde kaçmaya çalışan 4 şüpheliyi yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.Öte yandan araçlara el konuldu.