Kırklareli’nde kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı | Video
Kırklareli’nde polis ekiplerince kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.
Öte yandan araçlara el konuldu.
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