Kırklareli’nde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı: Evinin altına 40 metre çukur kazmışlar | Video 10.02.2024 | 11:19 Kırklareli’nde jandarma ekiplerince evinin altına 40 metre derinliğinde çukur açarak kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler tek katlı bir evin zeminine 40 metre derinliğinde çukur kazıldığını tespit etti.Çukurda incelemelerde bulunan ekipler asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, dalgıç pompa ile kazı malzemeleri ele geçirildi.Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.