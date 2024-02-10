Kırklareli’nde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı: Evinin altına 40 metre çukur kazmışlar | Video
Kırklareli’nde jandarma ekiplerince evinin altına 40 metre derinliğinde çukur açarak kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Çukurda incelemelerde bulunan ekipler asansör sistemi, el dedektörü, gaz maskesi, dalgıç pompa ile kazı malzemeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:22
00:16
Elazığ'da misket büyüklüğünde dolu yağdı | Video 10.02.2024 | 11:18
01:37
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı | Video 10.02.2024 | 11:13
00:46
Küçükçekmece'de elektrikli süpürgeye saklanmış uyuşturucu bulundu | Video 10.02.2024 | 10:33
01:28
Maltepe'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı | Video 10.02.2024 | 10:42
03:29
01:30
Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli | Video 10.02.2024 | 10:09
04:39
01:51
02:23
02:44
Elazığ’da Kafes 37 operasyonunda 20 şüpheli tutuklandı | Video 10.02.2024 | 09:25
05:08
06:05
Pendik’te 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 10.02.2024 | 09:11
00:05
00:41
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya iniş yaptı! | Video 09.02.2024 | 16:59
05:32
Antalya'da can pazarı: Otobüs şarampole devrildi, 21 kişi yaralandı | Video 09.02.2024 | 16:43
00:23
Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar kamerada | Video 09.02.2024 | 16:21
01:50
02:45
Restoran çalışanından hayat kurtaran müdahale | Video 09.02.2024 | 15:39