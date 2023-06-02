Video Yaşam Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 48 bin 300 makaron ele geçirildi | Video
Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 48 bin 300 makaron ele geçirildi | Video

Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 48 bin 300 makaron ele geçirildi | Video

02.06.2023 | 11:18

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 48 bin 300 makaron ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Kırklareli merkez ve köylerinde kaçak sigara üretim tesisi kuran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 48 bin 300 makaron, 142 kilogram tütün ve 10 sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin jandarmada işlemleri sürüyor.

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