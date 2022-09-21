Kırklareli’nde narkotik denetimi: 8 gözaltı | Video

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Lüleburgaz ilçesinde yapılan denetimde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kent merkezi ve Lüleburgaz ilçesinde 78 personelin katılımıyla narkotik denetimi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleşen denetimde 257 araç,194 kişinin sorgulanırken 24 işyeri kontrol edildi.Denetimde uyuşturucu taşıyan, çeşitli suçlardan aranması bulunan ve uyuşturucu fotoğrafı baskılı tişört giyen 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.Öte yandan bir miktarda uyuşturucu ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.