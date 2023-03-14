Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı | Video
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına karşı kent genelinde yaptığı uygulamada 4 şüpheli gözaltına alınırken, mouse görünümlü hassas terazi dikkat çekti.
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