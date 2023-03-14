Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı | Video 14.03.2023 | 14:30 Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satıcılarına karşı kent genelinde yaptığı uygulamada 4 şüpheli gözaltına alınırken, mouse görünümlü hassas terazi dikkat çekti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, Uyuşturucu satıcılarına karşı Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri uygulama yaptı. Kent genelinde yapılan uygulamada sentetik uyuşturucu, esrar ve mouse görünümlü hassas terazi ele geçirildi.