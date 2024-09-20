Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video
Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ayrıca Lüleburgaz ilçesinde yunus timlerince durdurulan bir şüphelinin üzerinde de uyuşturucu ele geçirildi.
Her iki olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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