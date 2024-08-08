Kırklareli'nde uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 15 tutuklama | Video
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli metamfetamin, bonzai, esrar, kenevir gibi maddeler ele geçirilirken 15 şüpheli tutuklandı.
Düzenlenen operasyonda 263.64 gram metamfetamin, 38.23 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6.12 gram esrar, 0.18 gram kenevir, 76 adet sentetik ecza, 2 adet extacy, 2 adet payp, 1 adet tabanca, 32 adet tabanca mermisi, 1 adet av tüfeği, 2 adet hassas terazi, 33 bin 70 TL, 200 euro ve 105 dolar suçtan elde edildiği değerlendirilen para, uyuşturucu madde paketleme materyalleri ele geçirildi.
Operasyonla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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